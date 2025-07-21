Квартиру "Miss Ukraine International-2018" уничтожила РФ во время атаки на Киев: что известно о последствиях

Богдана Тарасик и ее квартира в Киеве после ночной вражеской атаки

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Украинская модель и победительница конкурса "Miss Ukraine International-2018" Богдана Тарасик сообщила, что ее квартира полностью сгорела в результате ночной атаки на Киев 21 июля.

На своей странице в Instagram модель опубликовала фото разрушенного жилья. Она рассказала, что там проживала ее мама. Впрочем, к счастью, она не пострадала, ведь успела выбежать в укрытие. Однако все же пушистый член семьи, который жил с родным человеком модели, сейчас находится под наблюдением ветеринаров.

"Квартиры у нас больше нет. На ее месте теперь просто черная дыра и пепел. Спасибо всем, кто спрашивал. Мама спаслась, потому что не пренебрегала тревогой. Котика тоже спасли, но пока он в стационаре в ветеринарной клинике", — написала Богдана.

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Сторис Богданы Тарасик

Сторис Богданы Тарасик

Богдана отметила, что их дом был расположен на втором этаже, и семья считала, что это безопасное место. Но вражеская ракета попала именно во внутренний двор.

"Какой шанс, что попадание будет на второй этаж дома из внутреннего двора? Мы думали, что минимальный. Но теперь здесь просто дыра", — поделилась эмоциональной реальностью пострадавшая.

Сторис Богданы Тарасик

Напомним, в ночь на 21 июля Россия осуществила комбинированную ракетно-пушечную атаку на Киев. Известно об одном погибшем и пяти раненых. Разрушения зафиксировали в нескольких районах столицы. А недавно певец ENLEO шокировал, как во время обстрелов оказался в эпицентре взрыва.