Квартиру Тараса Тополи в Киеве полностью разнесла баллистическая ракета: "Все разбито"

Тарас и Елена Тополи

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Квартиру лидера группы "Антитела" Тараса Тополи и его жены, певицы Елены, полностью разнесла баллистическая ракета.

Об этом артист сообщил в своем Facebook. Так, страна-агрессор Россия в ночь на 23 июня обстреляла Киев. Баллистическая ракета попала по дому, который расположен напротив жилья артистов. Тарас Тополя говорит, что взрывная волна нанесла немало разрушений. В частности, внутри не осталось и живого места. Единственное, что уцелело, - это стены, и те частично разрушены.

Квартира Тараса Тополи / © facebook.com/taras.topolya

Тарас Тополя также показал, как сейчас выглядит его квартира изнутри. К счастью, ни его жена, ни дети не пострадали.

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"Сегодня (23 июня - прим. ред.) российская баллистика разнесла нашу с любимой квартиру. Внутри все разбито, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированные двери. Остались стены, да и те частично разрушены. Нам повезло, все в семье живы. Так сложились обстоятельства, Творец уберег. В отличие от людей в доме напротив, куда произошло прямое попадание. Там есть жертвы. Царство небесное всем, кто не пережил эту ночь. Адская лотерея...", - поделился артист.

Квартира Тараса Тополи / © facebook.com/taras.topolya

Напомним, недавно Тарас Тополя давал интервью Маричке Падалко. Его можно посмотреть по этой ссылке: ТАРАС ТОПОЛЯ: чорний список «Антитіл», перший секс, новий ХІТ і…Безугла

Обстрел Киева - что известно

В ночь на 23 июня страна-агрессор Россия обстреляла Киев. Оккупанты выпустили по столице дроны-камикадзе, а также баллистические ракеты. К сожалению, есть попадания. Разрушениям подверглись Шевченковский и Соломенский районы.

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