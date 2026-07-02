Квартира Олега Черного и Ирины Плеховой сгорела

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Квартиры сразу двух украинских режиссеров — Ирины Цилык и Олега Черного — пострадали в результате жутких обстрелов Киева.

Произошло это в ночь на 2 июля, когда страна-агрессор Россия в очередной раз цинично атаковала столицу дронами и ракетами. Ирина Цилык сообщила, что вражеский обломок попал в детскую. К счастью, сына там не было. Режиссер делится, что ее муж и ребенок находились в безопасном месте.

«Осколок влетел в комнату сына, пробив оконную раму. Зацепил самокат, шкафчик, полетел дальше, пролетел через всю гостиную, пробил первые два стекла стеклопакетов и упал между вторым и третьим», — поделилась режиссер.

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Пост Ирины Цилык

Также квартира режиссера Олега Черного серьезно пострадала в результате обстрела. Его жена — журналистка Ирина Плехова сообщила, что их жилье сгорело. Они выбирались из пылающего дома. Супруги остались без жилья.

Квартира Олега Черного и Ирины Плеховой сгорела

«Наш дом в огне. Мы снова выбирались. Я не знаю, как можно описать свое состояние. Это уже не испуг, не растерянность, мы ничего не можем поделать. Олег доставал соседку из горящего дома, я звонила под взрывами на все службы», — поделилась журналистка.

Напомним, ранее певец Laud сообщил, что его квартира пострадала во время обстрела. Артист показывал фото изуродованного жилья.

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