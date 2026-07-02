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Квартиры двух режиссеров пострадали в результате обстрела Киева: одна полностью сгорела, в другой обломок попал в детскую
Режиссеры показали свои квартиры после обстрела.
Квартиры сразу двух украинских режиссеров — Ирины Цилык и Олега Черного — пострадали в результате жутких обстрелов Киева.
Произошло это в ночь на 2 июля, когда страна-агрессор Россия в очередной раз цинично атаковала столицу дронами и ракетами. Ирина Цилык сообщила, что вражеский обломок попал в детскую. К счастью, сына там не было. Режиссер делится, что ее муж и ребенок находились в безопасном месте.
«Осколок влетел в комнату сына, пробив оконную раму. Зацепил самокат, шкафчик, полетел дальше, пролетел через всю гостиную, пробил первые два стекла стеклопакетов и упал между вторым и третьим», — поделилась режиссер.
Также квартира режиссера Олега Черного серьезно пострадала в результате обстрела. Его жена — журналистка Ирина Плехова сообщила, что их жилье сгорело. Они выбирались из пылающего дома. Супруги остались без жилья.
«Наш дом в огне. Мы снова выбирались. Я не знаю, как можно описать свое состояние. Это уже не испуг, не растерянность, мы ничего не можем поделать. Олег доставал соседку из горящего дома, я звонила под взрывами на все службы», — поделилась журналистка.
Напомним, ранее певец Laud сообщил, что его квартира пострадала во время обстрела. Артист показывал фото изуродованного жилья.