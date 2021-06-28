Квентин Тарантино официально заявил о завершении режиссерской карьеры

Знаменитость собирается в отставку после съемок своего десятого фильма.

Известный американский кинорежиссер, актер и кинопродюсер Квентин Тарантино, который год назад впервые стал отцом, сообщил о завершении карьеры.

Новостью об этом голливудский режиссер поделился на вечернем шоу Real Time With Bill Maher. На вопрос ведущего, почему звезда хочет покинуть работу на пике популярности, Тарантино ответил что сейчас самое время. Ведь, по его словам, после ошеломительного успеха всегда следует спад, а он хотел бы этого избежать.

"Я знаю историю кино, и после пика режиссерам не становится лучше", — отметил Квентин.

Во время интервью кинорежиссер также добавил, что полностью отойдет от дел после съемок своей финальной ленты. Звезда пошутил, что это вполне мог бы быть ремейк культового фильма "Бешеные псы", который когда-то и принес ему известность. Но пока детали сценария остаются в тайне.

Напомним, недавно, уже другим сценарием, ошеломил своих поклонников шоумен Гарик Корогодский. Артист написал сюжет собственных похорон, на котором сыграет известная исландская группа GusGus.

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