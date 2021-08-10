Квентин Тарантино в детстве поклялся, что не даст маме ни копейки и объяснил, почему

Квентин Тарантино в детстве поклялся, что не даст маме ни копейки и объяснил, почему

Режиссер отомстил маме.

Голливудский кинорежиссер Квентин Тарантино, который официально заявил о завершении режиссерской карьеры, оказывается, в детстве поклялся, что не даст маме ни копейки и сдержал свое слово.

В новом интервью 58-летний сценарист рассказал, что на такое решение повлияла реакция родного человека на его творчество. Об этом пишет издание Page Six.

Обладатель "Оскара" поделился, что впервые начал писать сценарии в школе, но у него возникли проблемы с учителями, которые "восприняли это как дерзкий поступок", поскольку творил Квентин во время уроков.

Когда будущей звезде было 12, разъяренная мама из-за проблем сына в школе раскритиковала его хобби.

"Она кричала на меня: "О, твоя небольшая писательская карьера, которую ты делаешь. Это дерьмо!". И когда она сказала мне это в такой саркастической манере, я подумал и сказал: "Ладно, леди. Когда я стану успешным писателем, ты никогда не получишь ни цента от моего успеха. Для тебя не будет дома. Для тебя не будет отпуска, или Cadillac. Ты ничего не получишь. Потому что ты это сказала", - вспомнил Тарантино.

Тогда ведущий поинтересовался, сдержал ли Тарантино свое обещание. Он дал утвердительный ответ и отметил, что лишь однажды помог маме решить проблемы с налоговой.

"Но дома нет. Как и Cadillac", — добавил он.

Associated Press

Режиссер также поделился, что его мама жива. Звезда посоветовал, чтобы родители следили за своим общением с детьми, поскольку, "могут быть последствия".

Напомним, в прошлом году в СМИ появилась информация, что Квентин Тарантино в 56 лет впервые стал отцом. У известного режиссера родился сын.

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