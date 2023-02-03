Квиткова на фоне океана показала, как реагирует на проблемы после развода: "Родные не разговаривают со мной"

Блоггерша Даша Квиткова после развода с шоуменом Никитой Добрыниным столкнулась с критикой в соцсетях.

Знаменитость получает множество комментариев и сообщений о том, что не смогла уберечь семью. Однако, как оказалось, после развода у Квитковой еще случились недоразумения с родными.

Об этом Даша отметила на новом видео, которым поделилась на своей странице в Instagram. На ролике блоггер показала, как в купальнике медитирует на фоне океана.

"Это я стараюсь быть в балансе и абстрагироваться от хейта, который сейчас на меня обрушился. Но от образ родных, которые не разговаривают со мной", — написала Квиткова.

Чтобы у хейтеров не вызвало лишних поводов для новых комментариев, Даша добавила еще одну подпись к видео и отметила, что она носит развлекательный характер и у нее все хорошо.

"Люди, кто не понял, видео немного со стебем! Я не умираю, не в депрессии", — добавила Квиткова.

Напомним, ранее Даша Квиткова рассказала, брала ли деньги на поездку на Мальдивы у Никиты Добрынина.

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