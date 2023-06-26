Квиткова ответила на упреки, что изменяла Добрынину и крутит роман с известным продюсером

Украинская блогерша Даша Квиткова ответила на упреки, что в браке изменяла экс-мужу, ведущему Никите Добрынину, и крутит роман с известным продюсером Евгением Таллером.

О наличии таких фактов в биографии звезды Сети утверждает блогер Богдан Беспалов. По его информации, развод Добрынина и Квитковой произошел по инициативе блогерши. Она якобы не была безразлична к продюсеру и предпринимателю Евгению Таллеру. Тем временем Никита хотел спасти их семью.

"Проблема разрыва отношений не в Никите, а в Дарье. Она в отношениях. Не живут вместе, но вместе. Ее избранник — Женя Таллер. Даше он нравится, даже очень. Никите доложили это все дело, а он не отреагировал. Никита разрыва отношений не хотел, хотел спасти семью", — утверждает Беспалов.

Даша Квиткова и Евгений Таллер / Фото: instagram.com/kvittkova

Также в Сети говорят, что Даша не безразлична к блогеру Игорю Лаченкову. Квиткова не стала просто наблюдать за такими обвинениями, а прокомментировала их. Блогерша в Instagram-stories написала, что бывшему мужу не изменяла и сейчас у нее нет никаких отношений.

"Значит так: я не изменяла в браке. Я не состою и не состояла в отношениях ни с Игорем, ни с Женей. Х*рня высосана из воздуха", — резко ответила Даша.

Даша Квиткова ответила на обвинение в ее сторону / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, Даша Квиткова и Никита Добрынин официально расстались 19 июня. Впрочем, блогерша утверждает, что впереди их с ведущим еще ждут несколько судебных заседаний.

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