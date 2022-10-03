Квиткова поделилась, как они с Добрыниным преодолели кризис в отношениях: "Не хотим разрушать семью"

После рождения сына у супругов Даши Квитковой и Никиты Добрынина возник кризис в отношениях. Влюбленные сумели преодолеть все сложности. Блогерша рассказала, как им это удалось.

Жена ведущего Никиты Добрынина – Даша Квиткова – поделилась, как они с мужем решали проблемы в отношениях.

В прошлом году у пары возник кризис. После рождения сына Льва влюбленные столкнулись со сложностями. Свою злобу Даша и Никита начали выливать друг на друга.

"Из-за нервов, недосыпания, усталости и недостатка времени – начались претензии друг к другу из-за ничего. Поэтому мы вовремя поняли, что не хотим и дальше разрушать нашу семью, а наоборот – хотим прожить вместе всю жизнь, а для этого надо работать и что-то делать", — поделилась Даша.

Фото: instagram.com/kvittkova

Супруги решили вместе решать все проблемы. Они работали с психологом и научились слышать друг друга.

"Этот период мы прошли вместе и сделали это удачно. Были парные сеансы с психологом и много работы над собой. Мы много говорили. Слышали и слушали. А главное – любили и любим. Поэтому все удалось", — рассказала Даша.

Напомним, между тем другая пара Константин Войтенко и Валентина Маринина не смогли справиться с кризисом в отношениях. Танцовщица сообщила, что они с актером окончательно развелись.

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