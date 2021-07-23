Квиткова показала Добрынина в слезах и рождения их сына

Квиткова показала Добрынина в слезах и рождения их сына

Блогер поделилась трогательным видео.

Блогер Даша Квиткова, которая ранее показала большую складку на животе, продолжает делиться с фанами личным.

На этот раз знаменитость поделилась трогательным черно-белым видео, в котором показала себя беременной и даже фрагмент рождения их с Никитой Добрыниным сына.

На видео также присутствуют кадры того, как Добрынин радуется появлению сына и не скрывает мужских слез.

"Как на свет появился наш лучший человек, наш подарок, наша душа и наш мир", — подписала трогательный ролик Квиткова.

Поклонники, в свою очередь, признались, что и сами плакали во время просмотра этого эмоционального видео:

Когда Никита всплакнул — я тоже не удержалась, это очень трогательно

Какие у Никиты эмоции, я плачу вместе с ним

Круто, я даже заплакала

Напомним, что Даша Квиткова и Никита Добрынин через восемь дней после рождения сына крестили малыша. Таинство состоялось в загородном доме супругов.

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