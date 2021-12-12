Квиткова показала, какой дорогой подарок подготовила Добрынину на 34-летие

Квиткова показала, какой дорогой подарок подготовила Добрынину на 34-летие

Также звезда призналась, как возвращает форму после родов.

Накануне Нового года известный украинский ведущий Никита Добрынин будет праздновать день рождения.

Шоумену 30 декабря исполнится 34 года. Впрочем, любимая звезды, блогерша Даша Квиткова не выдержала и уже порадовала своего мужа подарком. В программе "Світське життя" жена ведущего рассекретила, что уже подарила Никите наручные часы.

Часы, которые Квиткова подарила Добрынину на день рождения / скриншот с видео

Кроме того, Даша рассказала, как возвращает форму после родов. К слову, звезда в июле родила первенца. За это время блогерше удалось сильно похудеть.

Даша рассказала, что тренируется постоянно дома. Она не употребляет алкоголь и мало ест сладкого.

Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova

"Я тренируюсь не с мужем. Тренируюсь сама, дома. Я не пью, не ем сладкого, точнее меньше ем", — поделилась Квиткова.

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