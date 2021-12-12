Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Квиткова показала, какой дорогой подарок подготовила Добрынину на 34-летие

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Квиткова показала, какой дорогой подарок подготовила Добрынину на 34-летие

Никита Добрынин и Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova

Также звезда призналась, как возвращает форму после родов.

Накануне Нового года известный украинский ведущий Никита Добрынин будет праздновать день рождения.

Шоумену 30 декабря исполнится 34 года. Впрочем, любимая звезды, блогерша Даша Квиткова не выдержала и уже порадовала своего мужа подарком. В программе "Світське життя" жена ведущего рассекретила, что уже подарила Никите наручные часы.

Часы, которые Квиткова подарила Добрынину на день рождения / © скриншот с видео
Часы, которые Квиткова подарила Добрынину на день рождения / скриншот с видео

Кроме того, Даша рассказала, как возвращает форму после родов. К слову, звезда в июле родила первенца. За это время блогерше удалось сильно похудеть.

Даша рассказала, что тренируется постоянно дома. Она не употребляет алкоголь и мало ест сладкого.

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova

"Я тренируюсь не с мужем. Тренируюсь сама, дома. Я не пью, не ем сладкого, точнее меньше ем", — поделилась Квиткова.

Читайте также:

Следующая публикация