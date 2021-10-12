Квиткова показала, какой романтический сюрприз ей устроил Добрынин

Влюбленные отправились на отдых.
Украинский ведущий и экс-"Холостяк" Никита Добрынин устроил своей жене, победительнице проекта Даши Квитковой романтический сюрприз.
Парочка решила укрепить их отношения, ведь после рождения сына, они переживают сложный период. Ведущий решил порадовать свою жену и подарил ей путешествие в Барселону, куда влюбленные отправились только вдвоем.
Парочка путешествовала по городу, любовалась историческими улицами, ела разнообразную пищу, сходила к морю.
"Все это время у нас двоих было такое ощущение, как будто бы мы только познакомились и отправились на первое свидание. Мы заново познакомились друг с другом", — поделилась своими впечатлениями Даша.
ЗА крошечным Львом ухаживала бабушка. Однако парочке трудно было расстаться с сынишкой, поэтому они каждый день с ним общались по видеосвязи.
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