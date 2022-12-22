Квиткова показала себя весом в 83 кг и призналась, где у нее после родов появились растяжки на теле

Также знаменитость рассекретила свой нынешний вес и ответила, будет ли еще худеть.

Жена ведущего Никиты Добрынина — блогер Даша Квиткова — решила откровенно пообщаться со сторонниками и рассказать им о трансформации своей фигуры.

В частности, знаменитость неоднократно делилась, что во время беременности сильно набрала вес. Даша даже признавалась, что стыдилась своей фигуры и боялась показать, какой она была. Однако сейчас Квиткова не боится поделиться с поклонниками личным. В фотоблоге блогерша показала, как выглядела с весом в 83 кило, когда только родила сына Льва.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Сейчас Даша весит 50 кг. По словам блогерши, ее вес меньше, чем был до беременности. Но на этом Квиткова планирует остановиться.

"Я прекратила целенаправленно "худеть", когда достигла своего веса, который был до беременности: 53 кг. Сейчас я 50 кг. Вес самостоятельно едет. Сейчас я просто хочу сделать хорошую и здоровую форму того, что есть", — отметила Даша.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерша также призналась, где у нее после родов появились растяжки на теле.

"На животе нет. Есть на груди, потому что они во время гв (грудного вскармливания – прим. ред.) были ого-го, и на бедрах. Никаким образом не собираюсь бороться, они меня не смущают", — поделилась знаменитость.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

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