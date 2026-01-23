Квиткова с юмором поздравила жениха с 24-летием: возлюбленные посмеялись над своей разницей в возрасте

Даша Квиткова и Владимир Бражко

Блогер Даша Квиткова трогательно и одновременно иронично обратилась к своему жениху — футболисту Владимиру Бражко — по случаю его дня рождения.

На днях спортсмену исполнилось 24 года. И по этому случаю 27-летняя Даша опубликовала в Instagram стильный черно-белый кадр. На фото Владимир нежно прижимает возлюбленную к себе, а Квиткова выглядит по-настоящему счастливой и влюбленной. Но все же во время поздравления блогерша не удержалась от шутки об их разнице в возрасте.

«С днем рождения, любимый. Ну наконец-то три, а не четыре (года разницы в возрасте — прим. ред.). Сильно не отставай», — с юмором написала Даша.

Именинник Владимир уже отреагировал в фотоблоге и ответил невесте в таком же игривом тоне, чем еще больше насмешил подписчиков: «Я же говорил — далеко не убежишь, любимая».

Даша Квиткова и Владимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

К слову, ранее Владимир Бражко признавался, что до знакомства с Квитковой скептически относился к любви, однако именно она заставила его поверить в чувства. В прошлом году футболист сделал предложение блогеру. Для Даши Квитковой этот брак станет вторым. Ранее она была замужем за Никитой Добрыниным — героем 10-го сезона шоу «Холостяк», в котором и одержала победу. Пара прожила вместе три года, воспитывает общего сына Льва и после развода сохранила теплые отношения.

