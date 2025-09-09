- Дата публикации
-
Гламур
- Гламур
266
- 266
2 мин
- 2 мин
Квиткова с женихом Бражко удивили экзотическим подарком для 4-летнего сына блогерши
Это стало первым появлением втроем вместе с мальчиком после помолвки Даши с футболистом.
Блогер Даша Квиткова показала необычный подарок для своего сына Льва со своим возлюбленным Владимиром Бражко.
В Instagram-сторис знаменитость опубликовала видео, на котором они вместе со своим женихом, футболистом киевского "Динамо" Бражко, делают сюрприз мальчику и демонстрируют его реакцию. Пара подарила ему нового домашнего любимца — хамелеона, которому Лев уже успел дать забавное имя — Васька.
Лев не испугался и сразу же попросил подержать хамелеона на руках. Рядом с ним был Владимир, который помогал заботиться за животным. На кадрах видно, как сын звезды обрадовался такому презенту и восторженно начал рассматривать нового члена семьи и позировать вместе с ним для видео. Также мальчик поделился историей из зоопарка, в котором он также гладил хамелеона и рассматривал больших черепах. Лев осторожно прикасался к своему другу и нежно прижимал его к себе.
Восторг в глазах мальчика красноречиво говорил, что он давно хотел животное к себе домой. Он трогательно поблагодарил маму за такой подарок и тепло обнял ее и Владимира.
