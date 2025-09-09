Квиткова с женихом Бражко удивили экзотическим подарком для 4-летнего сына блогерши

Владимир Бражко и Даша Квиткова с сыном

Реклама

Блогер Даша Квиткова показала необычный подарок для своего сына Льва со своим возлюбленным Владимиром Бражко.

В Instagram-сторис знаменитость опубликовала видео, на котором они вместе со своим женихом, футболистом киевского "Динамо" Бражко, делают сюрприз мальчику и демонстрируют его реакцию. Пара подарила ему нового домашнего любимца — хамелеона, которому Лев уже успел дать забавное имя — Васька.

Сын Даши Квитковой с хамелеоном и Владимиром Бражко / © instagram.com/kvittkova

Лев не испугался и сразу же попросил подержать хамелеона на руках. Рядом с ним был Владимир, который помогал заботиться за животным. На кадрах видно, как сын звезды обрадовался такому презенту и восторженно начал рассматривать нового члена семьи и позировать вместе с ним для видео. Также мальчик поделился историей из зоопарка, в котором он также гладил хамелеона и рассматривал больших черепах. Лев осторожно прикасался к своему другу и нежно прижимал его к себе.

Реклама

Сын Даши Квитковой с хамелеоном / © instagram.com/kvittkova

Сын Даши Квитковой с Владимиром Бражко / © instagram.com/kvittkova

Восторг в глазах мальчика красноречиво говорил, что он давно хотел животное к себе домой. Он трогательно поблагодарил маму за такой подарок и тепло обнял ее и Владимира.

Напомним, недавно стало известно о том, что Даша Квиткова помолвлена. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать подробнее о женихе блогера, их отношениях и скандалах, которые всплывали на этапе романтических свиданий.