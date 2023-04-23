Квиткова съехала из дома, где жила с Добрыниным, и похвасталась новой квартирой в центре Киева

Блогерша Даша Квиткова поделилась радостной новостью, что переехала в новый дом.

Знаменитость ранее жила в частном доме в селе Гатное с мужем, ведущим Никитой Добрыниным. Однако после разрыва Даша решилась на переезд. Как объяснила блогерша, она выбрала более комфортное и удобное место жительства. Теперь знаменитость вместе с сыном живет в центре Киева, правда, где именно, звезда Сети держит в тайне.

Квартира, в которую переехала Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша уже показывала в Instagram-stiroes, как выглядит ее новый дом. В квартире панорамные окна, ремонт в светлых тонах, а также в комнатах немало зелени. Перед переездом Квиткова заказывала клининг.

Квартира, в которую переехала Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Квартира, в которую переехала Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Кстати, территория жилого комплекса охраняется. Даша раньше делилась, что уже успела познакомиться с охраной.

Даша Квиткова с охраной уже познакомилась / Фото: instagram.com/kvittkova

В общем, квартиру Квиткова арендует.

Квартира, в которую переехала Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, поклонники Даши и Никиты надеются, что их кумиры еще смогут найти общий язык и помириться. Особенно надеяться фанаты начали после того, как блогерша поделилась фото и видео с ведущим. Однако Квиткова уверяет, что они с Добрыниным поддерживают связь ради их сына и романтических отношений между ними нет.

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