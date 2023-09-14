"КВНщикам" Мусагалиеву и Дорохову отомстили в Казахстане после поездки в оккупированный Донбасс

Поездка российских юмористов Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова на территорию оккупированного Россией Донбасса сильно возмутила жителей Казахстана.

Так, казахи добились того, чтобы тур команды КВН "Камызяки", лидером которой является Мусагалиев, отменили на официальном уровне. Соответствующая информация появилась на официальном сайте организаторов концертов "Камызяк".

Отметим, что коллектив должен был выступить 7 и 8 октября в Астане и 5 октября в городе Алматы.

"Из-за резонансной негативной обратной связи общественности на громкие публичные действия артистов коллектива "Камызяки", команда организаторов приняла решение отменить полностью тур по Казахстану сольных концертов команды "Камызяки", – говорится в сообщении.

Мусагалиеву и Дорохову отменили концерты в Казахстане / Фото: instagram.com/vi_project_kz_

В свою очередь, казахи поддержали решение организаторов одобрительными отзывами под постом:

Великолепные новости. Спасибо за то, что услышали нас! Пожалуйста, не привозите в дальнейшем Z-артистов

Это правильно сделали

Молодцы! Спасибо вам большое! Это отлично, что совесть и честь у вас выше, чем деньги

Верно! Пропогандистов не пускать

Напомним, что на днях известные российские "КВНщики" Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов приехали на временно оккупированный Россией Донбасс, где прославляли российских оккупантов. Они приняли участие в концерте по случаю "80-й годовщины со Дня освобождения Донбасса". Мероприятие проходило в Донецкой области в мемориальном комплексе "Саур-Могила".

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