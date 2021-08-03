KYIVSTONER ошеломил, что впервые станет отцом и показал беременную возлюбленную

Рэпер не афишировал личную жизнь после разрыва с экс-невестой.
Известный рэпер, экс-учаснтик группы "Грибы" KYIVSTONER ошеломил сторонников новостью о том, что впервые станет отцом.
Так, после громкого разрыва с экс-невестой Лилией Багировой артист не афишировал личную жизнь. Впрочем, его бывшая рассказывала, что звезда ей изменял и говорила, что новая возлюбленная экса беременная.
На днях Альберт Васильев (имя KYIVSTONER – Ред.) официально подтвердил информацию об отношениях и будущее пополнение. На странице в Instagram знаменитость запостил две фотографии с избранницей по имени Алина.
Будущая мама позировала в объятиях рэппера в коротком платьице с откровенным декольте. Девушка подчеркнула большой животик. При этом на безымянном пальце правой руки девушки заметно кольцо с большим бриллиантом.
Фанаты были ошеломлены неожиданной новостью, о чем писали в комментариях.
- Дядя, когда успел? Вроде недавно разошелся, уже новая
- Что я пропустила?
- Вот это да! Я ожидал чего угодно, но не отцовства Киевстонера
Также фолловеры сравнили Алину с Лилей: "На Лилю похожа", "Лиля лучше", "Променял Лилю на эту девочку".
Напомним, на днях певица MamaRika и юморист Сергей Середа впервые стали родителями. У супругов родился сын.