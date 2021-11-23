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KYIVSTONER показал лицо новорожденного сына

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KYIVSTONER показал лицо новорожденного сына

KYIVSTONER / instagram.com/kyivstoner

Артист на днях стал отцом.

Известный рэпер, экс-участник группы "Грибы" KYIVSTONER, который на днях впервые стал отцом, показал лицо новорожденного сына.

Так, Альберт Васильев (имя KYIVSTONER – Ред.) запостил в Instagram фото с крошечным малышом. На фотографии звезда выглядит счастливо и держит мальчика на руках.

KYIVSTONER / © instagram.com/kyivstoner
KYIVSTONER / instagram.com/kyivstoner

"Rookie", – написал артист.

Также знаменитость поделился, что вчера его возлюбленную и первенца выписали из роддома.

В комментариях коллеги и фанаты еще раз поздравили исполнителя с пополнением.

  • Альберт, здоровья и процветание всей вашей семье! Обняла
  • Мини KYIVSTONER! Счастья вам
  • Поздравляю! Ты точно будешь крутым отцом

Заметим, о том, что рэпер будет отцом, стало известно в августе. Малыша звезде родила девушка по имени Алина. Об их отношениях мало известно, поскольку после громкого разрыва с экс-невестой Лилией Багировой артист не афишировал личную жизнь.

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