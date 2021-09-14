KYIVSTONER скандировал в центре Киева "Россия" и сделал вид, что не знает ничего о войне на Востоке

KYIVSTONER скандировал в центре Киева "Россия" и сделал вид, что не знает ничего о войне на Востоке

Исполнитель возмутил украинцев своим поведением.

Известный украинский рэпер, ексучасник группы "Грибы" KYIVSTONER попал в скандал.

Общественный активист Сергей Стерненко сообщил, что исполнитель давал интервью россиянам из Челябинска. В ходе беседы он пригласил российских коллег через соцсеть приезжать в Украину и шепотом скандировал в центре Киева "Россия".

KYIVSTONER дает интервью / скриншот с видео

"Пацаны, братва! Вы приехали! Гости из Челябинска..." — заявил рэпер.

В Сети возмутились таким поведением рэпера:

Обычный клоун, который за рубли сделает все что хочешь!

Киевстонер был, есть и остается дебилом!

Обидно за нашу политическую солидарность с Москвой и за пограничников, которые пускают всю эту сволочь

Рэпер же в частной переписке с одним пользователем поинтересовался, почему видеться с русскими и скандировать "Россия" — преступление. Ему ответили, что в Украине уже восемь лет продолжается война. Но исполнитель лишь сделал вид, что не знает ничего об этом.

Скриншот с Telegram-канала Сергея Стерненко / Telegram

Отметим, Kyivstoner — украинский видеоблогер, киноактер, рэпер, бывший участник проекта "Грибы". У артиста есть немало друзей, например Баста, и коллег из России. Он часто снимается в российских проектах и программах.

Напомним, скандальный российский рэпер Моргенштерн, несмотря на запрет СБУ, собирается сыграть концерты в трех городах Украины. Артист планирует выступить в ноябре.

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