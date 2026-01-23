Lama рассказала о младшем на 17 лет возлюбленном и трогательной поддержке на концертах: "Меня одевал"

Lama с бойфрендом / © viva.ua

Реклама

Украинская певица Lama, настоящее имя которой Наталья Дзенькив, поделилась подробностями личной жизни и рассказала об отношениях с возлюбленным Романом, который уже почти десять лет рядом с ней.

Избранник артистки моложе ее на 17 лет, однако, как отмечает сама певица, разница в возрасте никоим образом не влияет на их чувства. Наоборот — Роман стал для Lama надежной опорой и одним из главных мотиваторов в творчестве.

В частности, возлюбленный активно участвовал в подготовке большого концерта певицы в «Октябрьском дворце». По словам артистки, поддержка Романа чувствовалась буквально во всем — даже в мелочах. В интервью проекту "Люкс ФМ" Lama с улыбкой призналась, что именно бойфренд помогал ей с концертным образом.

Реклама

«Он меня одевал. Костюм новый, там было много заклепок и кнопок», — поделилась исполнительница, не скрывая теплоты в голосе.

Концерт Lama в Киеве

А уже после выступления Роман не сдерживал эмоций. Артистка рассказывает, что возлюбленный буквально зацеловал и заобнимал ее. По словам Lama, он всегда искренне поддерживает, вдохновляется ее музыкой и остается преданным поклонником творчества. Более того, история их любви напоминает настоящее кино. Певица вспоминает, что Роман увлекался ею еще задолго до их знакомства.

«Он всегда был моим фаном. Ему было 15-16 лет, он сидел у телевизора и говорил: "Если бы она была моей женой"», — трогательно поделилась Lama.

Кстати, на концерте Lama побывала и редакция сайта ТСН.ua, поэтому по ссылке узнавайте, какими сюрпризами и гостями запомнился вечер.