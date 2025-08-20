Lama во второй раз за 20 лет карьеры спела в дуэте и удивила неожиданным выбором партнера

Lama и MELOVIN

Украинская певица Lama, настоящее имя которой Наталья Дзенькив, во второй раз за 20 лет музыкальной карьеры спела в дуэте и удивила выбором партнера.

Артистка поработала в тандеме с коллегой по сцене MELOVIN. Идея совместного дуэта появилась именно у певца. Наконец, он связался с Lama и раскрыл ей свои планы. Артисты встретились, чтобы провести короткую беседу. Но вместо обычного разговора они осознали странное ощущение близости, будто они знали друг друга всегда.

"Я почувствовал, что должен написать Наталье, и в ответ увидел ее заинтересованность. А когда мы встретились - все было решено. Мы почувствовали друг друга на другом уровне и сразу же поняли, как должны двигаться творчески. Во время той встречи я много раз удивлялся: как мы похожи. У Натальи было что-то очень знакомое, будто бы я смотрел на себя, а уже потом выяснилось, что и у наших песен есть связь", - поделился артист.

Lama и MELOVIN

В общем, Lama и MELOVIN создали совместную композицию "Мені так треба Вітрила!", в которой соединили свои хиты. Однако на этом символизм не закончился. Оказалось, что песню "Мені так треба" Наталья Дзенькив писала именно в том месте Одессы, где с разницей в 15 лет Мел создал и трек "Вітрила".

"Мел пообещал показать место, где создавал "Вітрила". И когда мы туда приехали, я просто замерла. Это было то самое дерево, возле которого я когда-то писала слова песни "Мені так треба". Это невозможно забыть. Мне показалось, что не прошло и дня с того момента. Я просто вчера сидела на этом месте и писала всем известные слова", - поделилась Lama.

Дерево в клипе стало больше, чем фоном - это символ встречи двух миров. А объединило артистов немало вещей, в частности, мистика, нотки которой тоже читаются в видеоработе - Lama верит в знаки и видит вещие сны, MELOVIN слушает интуицию, которая еще никогда его не подводила.

