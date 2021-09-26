LAMA впервые рассказала, почему у нее до сих пор нет детей и о своем любимом

LAMA впервые рассказала, почему у нее до сих пор нет детей и о своем любимом

Также артистка поделилась, почему исчезла со сцены.

Украинская певица Наталья Дзенькив, более известная как Lama, на несколько лет исчезла из шоу-бизнеса.

Артистка не давала концерты и не выпускала новые песни. В программе "Світське життя" исполнительница поделилась, что стало причиной такого решения.

"Прежде всего, мне нужно было это время, чтобы отдалиться немного от шоу-бизнеса, побыть с семьей, с самой собой. У меня очень хороший мужчина, хорошая семья и я хотела пожить как настоящий, нормальный человек. Я еще не замужем, но когда мы в последний раз общались, это были те отношения, о которых мы говорили", — объяснила исполнительница.

LAMA с любимым / instagram.com/lamaukraine

У 45-летней знаменитости нет детей. Наталья поделилась, что никогда не родит и не видит себя в роли мамы.

"У меня не было сознательного решения. Я помню себя в 23 года и я понимаю, что это надо детей родить, все же говорят, что это надо, а я понимаю, что меня не тянет к этому. Просто сейчас вокруг меня очень много знакомых с детьми и я понимаю, что им так трудно. Там и мамы, и дедушки, а я себе думаю, моя мама в Ивано-Франковске и как я буду это все вытаскивать, и Lama сейчас, я поняла, что я хочу дальше продолжать писать песни", — рассказала звезда.

LAMA / instagram.com/lamaukraine

Артистка также добавила, что любимый разделяет мнение избранницы по поводу наследников и не требует в Дзенькив рожать ему детей.

"Он разделяет мое мнение. Важно в жизни найти пару. У нас 2 собаки: лайка и дворовый щенок, мы живем в лесу, мы медитируем, мы духовно развиваемся. Когда я осталась одна, без продюсера, без команды, то есть Титаник на дне, как Садхгуру говорит, индийский йог: "Вы слишком серьезно относитесь к жизни, переживаете из-за всего, для чего это? Отдайся вселенной и ты получишь то, что надо". У меня такое впечатление, что я перешла в какое-то 4D измерение, я начала видеть гораздо четче и яснее, что надо делать. Просто надо отдаться", — поделилась она.

Почему певица LAMA не хочет рожать детей

Напомним, на днях Юрий Горбунов намекнул, что хочет третьего ребенка. Ведущий хочет, чтобы жена родила ему еще и девочку.

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