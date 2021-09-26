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LAMA впервые рассказала, почему у нее до сих пор нет детей и о своем любимом

LAMA впервые рассказала, почему у нее до сих пор нет детей и о своем любимом

LAMA / instagram.com/lamaukraine

Также артистка поделилась, почему исчезла со сцены.

Украинская певица Наталья Дзенькив, более известная как Lama, на несколько лет исчезла из шоу-бизнеса.

Артистка не давала концерты и не выпускала новые песни. В программе "Світське життя" исполнительница поделилась, что стало причиной такого решения.

"Прежде всего, мне нужно было это время, чтобы отдалиться немного от шоу-бизнеса, побыть с семьей, с самой собой. У меня очень хороший мужчина, хорошая семья и я хотела пожить как настоящий, нормальный человек. Я еще не замужем, но когда мы в последний раз общались, это были те отношения, о которых мы говорили", — объяснила исполнительница.

LAMA с любимым / © instagram.com/lamaukraine
LAMA с любимым / instagram.com/lamaukraine

У 45-летней знаменитости нет детей. Наталья поделилась, что никогда не родит и не видит себя в роли мамы.

"У меня не было сознательного решения. Я помню себя в 23 года и я понимаю, что это надо детей родить, все же говорят, что это надо, а я понимаю, что меня не тянет к этому. Просто сейчас вокруг меня очень много знакомых с детьми и я понимаю, что им так трудно. Там и мамы, и дедушки, а я себе думаю, моя мама в Ивано-Франковске и как я буду это все вытаскивать, и Lama сейчас, я поняла, что я хочу дальше продолжать писать песни", — рассказала звезда.

LAMA / © instagram.com/lamaukraine
LAMA / instagram.com/lamaukraine

Артистка также добавила, что любимый разделяет мнение избранницы по поводу наследников и не требует в Дзенькив рожать ему детей.

"Он разделяет мое мнение. Важно в жизни найти пару. У нас 2 собаки: лайка и дворовый щенок, мы живем в лесу, мы медитируем, мы духовно развиваемся. Когда я осталась одна, без продюсера, без команды, то есть Титаник на дне, как Садхгуру говорит, индийский йог: "Вы слишком серьезно относитесь к жизни, переживаете из-за всего, для чего это? Отдайся вселенной и ты получишь то, что надо". У меня такое впечатление, что я перешла в какое-то 4D измерение, я начала видеть гораздо четче и яснее, что надо делать. Просто надо отдаться", — поделилась она.

Почему певица LAMA не хочет рожать детей

Почему певица LAMA не хочет рожать детей

Напомним, на днях Юрий Горбунов намекнул, что хочет третьего ребенка. Ведущий хочет, чтобы жена родила ему еще и девочку.

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