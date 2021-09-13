Лана Дель Рей удалилась из соцсетей и объяснила причины своего решения

Артистка деактивировала свои учетные записи в воскресенье, 12 сентября

Популярная американская певица Лана Дель Рей, которая недавно показала откровенный ролик, огорчила своих поклонников неприятной новостью.

Так, артистка деактивировала свои учетные записи в соцсетях в воскресенье, 12 сентября. Но перед тем, как это сделать, она опубликовала видеообращение, в котором объяснила причины своего решения.

Как говорит исполнительница, у нее сейчас много работы, которая «требует конфиденциальности и прозрачности». Кроме этого, она хочет «немного сузить свое окружение и продолжать развивать некоторые другие навыки и интересы».

"Я хочу сказать вам просто спасибо за то, что вы продолжаете видеть меня сквозь музыку. Всегда важно быть наблюдателем. Сейчас я собираюсь немного сузить свое окружение и продолжать развивать некоторые другие навыки и интересы", — сообщила своим поклонникам знаменитость.

Отметим, Лана Дель Рей, настоящее имя которой Элизабет Вулридж Грант, — американская певица и автор песен. Она стала популярной летом в 2011 году, когда показала свой видеоклип Video Games.

Напомним, звезда "Женского Квартала" Анастасия Оруджова прокомментировала заблаговременное завершение участия в шоу. Артистка призналась, что ей сложно и морально, и физически.

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