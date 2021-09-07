Лана Дель Рей в топе эротично поизгибалась на видео и засветила соски

Лана Дель Рей в топе эротично поизгибалась на видео и засветила соски

Артистка показала откровенный ролик.

Популярная американская певица Лана Дель Рей, которая впервые поделилась совместным фото с женихом, взбудоражила воображение фолловеров пикантным видео.

В своем Instagram 36-летняя звезда разместила ролик, на котором соблазнительно изгибалась на камеру. Исполнительница надела рваные джинсы и желтый топ, засветив соски.

Таким образом Лана прорекламировала выпуск нового трека Arcadia. Ролик посмотрели более 3 млн раз, также 13 000 пользователей написали сообщения. Так, пользователи радовали кумира комплиментами.

Ого!

Откровенная девочка

Горячая

Напомним, после расставания с копом Лана Дель Рей выходит замуж за музыканта. Пара познакомилась на сайте знакомств.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку