Лана Дель Рей в топе эротично поизгибалась на видео и засветила соски

Артистка показала откровенный ролик.
Популярная американская певица Лана Дель Рей, которая впервые поделилась совместным фото с женихом, взбудоражила воображение фолловеров пикантным видео.
В своем Instagram 36-летняя звезда разместила ролик, на котором соблазнительно изгибалась на камеру. Исполнительница надела рваные джинсы и желтый топ, засветив соски.
Таким образом Лана прорекламировала выпуск нового трека Arcadia. Ролик посмотрели более 3 млн раз, также 13 000 пользователей написали сообщения. Так, пользователи радовали кумира комплиментами.
- Ого!
- Откровенная девочка
- Горячая
Напомним, после расставания с копом Лана Дель Рей выходит замуж за музыканта. Пара познакомилась на сайте знакомств.