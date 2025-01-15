Лариса Кадочникова после громкого скандала объяснила, почему отказалась говорить на украинском на публике

Артистка отреагировала на языковой скандал, который разгорелся вокруг нее.
Звезда "Теней забытых предков", актриса Лариса Кадочникова, которая недавно отказалась говорить на украинском, объяснила свою позицию.
Артистка, которой 87 лет, признался, что практически всю свою жизнь общалась на русском и в быту, и на работе. С началом полномасштабной войны Лариса Кадочникова перешла на украинский язык в театре. Однако в жизни актрисе сложно это сделать. Поэтому, когда знаменитость попросили прекратить говорить на русском, она растерялась.
Однако артистка заверила, что тоже пытается общаться на украинском и в быту. Лариса Кадочникова добавила, что надеется на понимание и прекращение шквала критики в ее адрес.
"Я растерялась. Да, в быту и почти всю свою жизнь я общалась и выступала на русском. Полномасштабное вторжение изменило меня, мой родной театр Леси Украинки, моих поклонников, всю нашу страну. Я перешла на украинский язык на сцене и стараюсь, насколько это возможно, общаться им в жизни. Надеюсь, что мое искреннее обращение исчерпает недоразумение, которое произошло", — прокомментировала актриса, пишет "Укринформ".
Языковой скандал вокруг Ларисы Кадочниковой – что известно
На днях вокруг Ларисы Кадочниковой разгорелся языковой скандал. Актриса на церемонии вручения премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова в Доме кино выступала с речью, которую объявляла на русском языке. Однако журналист Руслан Кошовенко попросил артистку перейти на украинский. Впрочем, Кадочникова отказалась сделать это. Актриса заявила, что имеет право говорить на любом языке, и попросила уважать его выбор. Также артистка подчеркнула, что много чего сделала для Украины и призвала относиться друг к другу с пониманием.
Собравшиеся в зале отреагировали на слова актрисы аплодисментами и возгласами "Браво!". Однако в Сети довольно неоднозначно отнеслись к заявлению Кадочниковой. Писательница Лариса Ницой заявила, что это безответственно, особенно во время войны, которую на территорию Украины развязала Россия. Также она пристыдила присутствующих в зале, которые поддержали отказ Кадочниковой говорить на украинском.
Читайте также: