Лариса Кадочникова впервые рассказала о серьезной болезни младшего на 25 лет мужа: "Это боль моя"

Лариса Кадочникова

Реклама

Звезда «Теней забытых предков» актриса Лариса Кадочникова впервые рассказала о серьезной болезни своего мужа-адвоката.

Уже в течение шести лет артистка проживает в гражданском браке с избранником Андреем. Муж Ларисы Кадочниковой является адвокатом и младше ее на 25 лет. Однако последние четыре года отношений пара проживает нелегкий период.

Реклама

Лариса Кадочникова на проекте «Наодинці з Гламуром» говорит, что Андрей серьезно болен. Подробности артистка раскрывать не стала. Актриса только призналась, что мечтает о том, чтобы ее возлюбленный оставался в живых, а себе желает мужества пройти этот нелегкий путь.

Реклама

«Грустно говорить, но дело в том, что у меня муж Андрей, адвокат, очень серьезно болен. Я желаю ему только одного — выздоровления. Это боль моя. Я его очень люблю, но он очень серьезно болен. Я думаю только об одном: чтобы он жил, остался таким же чудесным! А мне нужно мужество! Четыре года он болен», — призналась артистка Анне Севастьяновой.

Лариса Кадочникова

Отметим, Лариса Кадочникова была дважды замужем. Первым мужем артистки был режиссер Юрий Ильенко. Супруги прожили в браке 18 лет, но развелись со скандалом. Во второй раз актрису повел под венец Михаил Саранчук. Пара была вместе в течение 30 лет, вплоть до самой смерти мужчины, который ущел из жизни в 2014 году. С адвокатом Андреем Лариса Кадочникова познакомилась, когда решала юридические вопросы. Они сблизились и начали строить отношения.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Чому Кадочникова «наїхала» на Роговцеву, та як СІДНІ СВІНІ заговорила УКРАЇНСЬКОЮ

Напомним, недавно польская актриса Барбара Брыльская призналась в тяжелой неизлечимой болезни. Артистка поделилась нелестными подробностями о своем состоянии.

Реклама

Новости партнеров