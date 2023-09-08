LATEXFAUNA выпустил эротический клип, в котором солист группы делает куннилингус девушке

Украинская инди-поп группа LATEXFAUNA порадовала поклонников выпуском свежей композиции MASANDRA, и сразу достаточно откровенным клипом на нее.

Режиссером новой видеоработы стал популярный украинско-израильский клипмейкер Инди Хаит, уже снимавший для музыкантов видео на трек "Cherkaschyna".

Клип на песню MASANDRA стал самым откровенным в истории украинского шоу-бизнеса. Видео состоит всего из одной сцены и одного кадра.

"Давайте без лишней скромности. Мы сняли самый откровенный клип в истории украинского шоу-бизнеса. Теперь вы понимаете наше жизненное кредо "лизать мед прямо с улья", а кто этого не делает, тот – бедняга, сорян. И если вы хотите посмотреть на процесс съемок сего шедевра от господина Инди Хаита, подписывайтесь на наш OnlyFans, там вы увидите все нюансы съемок, а все деньги с ваших подписок мы направим на закупку дронов для ВСУ", – прокомментировали музыканты свое новое эротическое видео.

Напомним, недавно LATEXFAUNA стали первой музыкальной группой Украины, которая запустила собственную страницу на платформе OnlyFans, популярной среди генераторов "взрослого" контента. Группа обещает продуцировать уникальное содержание для своих фанов всего за 10 долларов в месяц, а все собранные средства направлять на закупку дронов для ВСУ. С начала войны группа занимается волонтерской деятельностью, проводит благотворительные концерты, аукционы и собрания. А благодаря платформе OnlyFans группа изобрела еще один креативный способ сбора средств для ВСУ, назвав его "Разврат против рашизма".

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