LAUD потроллил Руслану после упреков о "фирме" и взорвал Сеть дикими танцами с бубнами

Певец иронично отреагировал на критику со стороны Русланы.

Валерия Гажала
LAUD, Руслана

Серебряный призер нацотбора на «Евровидение-2026», украинский певец LAUD публично подколол победительницу «Евровидения-2004» Руслану после ее неоднозначного комментария относительно его творчества.

Все началось еще во время нацотбора, где LAUD с треком Lightkeeper занял второе место и стал одним из самых обсуждаемых участников. Все потому, что тогда член жюри Руслана посоветовала артисту «не привносить фирму» и якобы добавить в творчество больше гуцульских мотивов.

После этого певец заявил, что не собирается отказываться от своего стиля. Впрочем, на сцене «Нашебачення» решил ответить коллеге с юмором. Так, во время благотворительного шоу в Киеве LAUD появился в ярком образе из кожи и меха и буквально перевоплотился в стилистику Русланы времен Wild Dances.

Артист исполнил отрывки культового хита с характерными возгласами, бубнами, «дикими» танцами и огненной анимацией. А уже посреди выступления неожиданно перешел к собственной композиции Lightkeeper, но несколько переиначив звучание под ритмы Русланы.

Ироничный номер мгновенно стал вирусным в Сети, а публика взорвалась эмоциями. Выступление назвали одним из самых ярких моментов «Нашебачення», во время которого собирали средства на нужды украинской армии.

  • Не надо нам фирмы, надо гуцульщины

  • Уровень стеба на тему «фирма» от LAUD — непревзойденно. Его фирма — это украинский сильный бренд

  • Троллинг высшего уровня, красава! Некоторым топовым артистам надо у тебя поучиться

  • Приколы приколами, но как LAUD хорошо поет! Просто идеально

Напомним, недавно организаторы «Евровидения-2026» впервые за 30 лет одной из стран позволили нарушить важное правило конкурса.

