LAUD потроллил Руслану после упреков о "фирме" и взорвал Сеть дикими танцами с бубнами

Серебряный призер нацотбора на «Евровидение-2026», украинский певец LAUD публично подколол победительницу «Евровидения-2004» Руслану после ее неоднозначного комментария относительно его творчества.

Все началось еще во время нацотбора, где LAUD с треком Lightkeeper занял второе место и стал одним из самых обсуждаемых участников. Все потому, что тогда член жюри Руслана посоветовала артисту «не привносить фирму» и якобы добавить в творчество больше гуцульских мотивов.

После этого певец заявил, что не собирается отказываться от своего стиля. Впрочем, на сцене «Нашебачення» решил ответить коллеге с юмором. Так, во время благотворительного шоу в Киеве LAUD появился в ярком образе из кожи и меха и буквально перевоплотился в стилистику Русланы времен Wild Dances.

LAUD после упреков Русланы устроил дикое шоу с бубнами и гуцульскими мотивами

Артист исполнил отрывки культового хита с характерными возгласами, бубнами, «дикими» танцами и огненной анимацией. А уже посреди выступления неожиданно перешел к собственной композиции Lightkeeper, но несколько переиначив звучание под ритмы Русланы.

Ироничный номер мгновенно стал вирусным в Сети, а публика взорвалась эмоциями. Выступление назвали одним из самых ярких моментов «Нашебачення», во время которого собирали средства на нужды украинской армии.

Не надо нам фирмы, надо гуцульщины

Уровень стеба на тему «фирма» от LAUD — непревзойденно. Его фирма — это украинский сильный бренд

Троллинг высшего уровня, красава! Некоторым топовым артистам надо у тебя поучиться

Приколы приколами, но как LAUD хорошо поет! Просто идеально

