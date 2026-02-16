Laud удивил врожденной генетической аномалией и раскрыл свой редкий диагноз: "Сильно стеснялся"

Laud / © instagram.com/laud_vk

Реклама

Серебряный призер нацотбора на "Евровидение-2026" украинский певец Laud удивил редкой генетической аномалией.

Артист в интервью Славе Демину признался, что родился с пороком. У исполнителя полностью отсутствует одна грудная мышца. Редкая генетическая аномалия Laud называется синдромом Поланда. Певец вспоминает, что сначала считал, что у него задержка в развитии. Однако впоследствии артисту стало понятно, что у него просто отсутствует грудная мышца.

"У меня нет одной грудной мышцы. Я с этим родился. Я сначала думал, что это какая-то задержка в развитии, а потом понял, что у меня этого нет. Это называется синдром Поланда. Это есть у некоторых спортсменов. Это когда у тебя не вырастает большая одна грудная мышца, здесь просто кость. Это врожденная история", — поделился певец.

Реклама

Laud

Артист не знает причин, почему возникает эта генетическая аномалия. Однако ее можно исправить. В частности, есть возможность вставить имплант или нарастить мышцу. Более того, Laud даже серьезно задумывался над операцией. Однако со временем артист понял, что синдром Поланда его не смущает и не создает какого-либо дискомфорта.

"Сложно сказать, почему это может быть. Я это объясняю, что вот этого у меня нет, но есть у меня другие таланты. Хотя я всегда этого очень сильно стеснялся. Когда мне было 16 лет, я на пляж не мог выйти. Можно сделать себе имплант, можно нарастить мышцу, но это очень дорого стоит. Я на самом деле хотел бы это в будущем сделать, но это не является приоритетом. Меня это не смущает сейчас, я не испытываю никакого дискомфорта", — добавил певец.

Напомним, Laud участвовал в нацотборе на "Евровидение-2026", где боролся за победу с песней Lightkeeper. Выступление исполнителя довольно неоднозначно прокомментировала судья Руслана. Она оценила вокальные умения Laud, но призвала его "не приносить фирму". На это остро отреагировала продюсер Елена Мозговая. Она поддержала Laud, а Руслану жестко раскритиковала.