Лауреат BAFTA Рудинский взбудоражил страстью с женой в новом клипе известного певца

Ирина Горовая, OTOY, Александр и Мария Рудинские

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Рэпер OTOY представил новый трек "Пасма" и очаровал клипом с известным актером Александром Рудинским, одержавшим победу за фильм "Камень, ножницы, бумага" на BAFTA Film Awards, и его женой Марией.

"Пасма" - трек об отношениях и животной страсти. Музыкант в новой композиции воспроизвел сильные чувства, которые могут проявляться очень разным образом, даже иногда немного дико, неожиданно. Он исследует тему доминантности в отношениях и раскрывает разные аспекты взаимоотношений: от страсти и напряжения к гармонии и спокойствию.

"Доминантность в отношениях, на мой взгляд, — это тоже часть этой игры, этой динамики. В здоровых отношениях все это всегда обсуждается, роли могут меняться, а баланс — быть гибким. Это о выборе, о согласии, о желаниях. Я всегда писал музыку о своей жизни. О том, что меня волнует. Или о том, что меня прет. На этот раз – о втором. И это чувство я хотел передать максимально искренне", - делится OTOY.

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В то же время рэпер выступил режиссером клипа к треку, что позволило ему максимально точно передать свое видение этой истории. Талантливой паре украинских актеров Александру и Марии Рудинским удалось как можно лучше передать все оттенки этих страстных взаимоотношений. Поскольку OTOY хорошо знаком с супругами и является ценителем их таланта, а они его музыки, Александр и Мария сразу согласились сняться в клипе.

"Почему согласились? Во-первых, мы слушаем Славину музыку — можно сказать, что я поклонник его творчества. То, что вы увидите в клипе — это присуще каждым отношениям. Ведь в каждых отношениях есть как мгновение общих радостей, так и напряжение страстей. И это нормально. Сейчас нам с Марией нет времени на ссоры. Мы редко видимся, потому что я сейчас снимаюсь, а она ездит по гастролям с "Конотопской ведьмой". И потому, когда мы вместе, то, поверьте, это точно не для того, чтобы что-нибудь выяснять", — рассказал Рудынский.