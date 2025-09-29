Лауреат "Оскара" Киран Калкин в третий раз станет отцом

Киран Калкин с Джезз Чартон / © Associated Press

Реклама

Американский актер и брат звезды "Один дома" Маколея Калкина — Киран Калкин — готовится к третьему ребенку.

Как сообщает People, 42-летний актер и его жена Джезз Чартон вскоре снова станут родителями. Долгое время Киран мечтал о еще одном ребенке, однако Джезз не спешила давать согласие. Во время каждой церемонии награждения Калкин в шутку умолял жену со сцены подарить ему третьего ребенка, а она отвечала, что родит четверых детей тогда, когда Калкин получит "Оскар".

В марте 2025 года актер наконец получил желанную награду за роль в фильме "Настоящая боль". По такому поводу, Киран просто во время речи напомнил возлюбленной ее обещание.

Реклама

"Без давления. Я тебя люблю. Мне очень жаль, что снова это делаю. Давай возьмемся за этих детей. Что ты скажешь?" — заметил актер.

Так, на премьере спектакля "В ожидании Годо" в Нью-Йорке супруги появились вместе, и поклонники заметили округлый животик Джезз. Счастливый Киран нежно обнимал жену и позировал с рукой на ее животе.

Киран Калкин с беременной женой / © Associated Press

Напомним, недавно Селена Гомес впервые вышла замуж и устроила свадьбу в стиле ретро. Звезда поделилась романтическими фотографиями с любимым и показала атмосферу своего особого дня.