Лаяла и кричала в ресторане и бродила с ножом: Бритни Спирс озадачила странным поведением

Бритни Спирс

Американская певица Бритни Спирс озадачила странным поведением в ресторане.

На днях исполнительница решила отдохнуть в компании мужчины и женщины в одном из заведений Лос-Анджелеса. Однако посетителей ресторана несколько озадачило поведение артистки. Инсайдер TMZ, который был среди гостей заведения, говорит, что в какой-то момент Бритни Спирс начала повышать голос, кричать и даже лаять.

Кроме того, певица ходила по ресторану с ножом в руках, а затем начала курить, что официантам пришлось сделать ей замечание. Наконец, Бритни Спирс покинула заведение и вместе с охранником отправилась домой.

Представители артистки прокомментировали инцидент и объяснили, что на самом деле произошло. Они говорят, что посетители на самом деле значительно преувеличивают. Представители подтвердили, что Бритни действительно отдыхала в ресторане вместе с ассистенткой и охранником. Они говорят, что певица просто наслаждалась ужином. Что касается лая, то исполнительница просто пересказывала историю, как ее собака вызвала лай на соседей. А вот насчет ножа, то отмечается, что Бритни использовала его во время ужина, а когда вставала с места, то просто забыла положить.

"Это полностью преувеличено. Бритни наслаждалась тихим ужином со своей ассистенткой и охранником. Она просто рассказывала историю о том, как ее собака лаяла на соседей. Она ни разу никого не подвергала опасности ножом. Она разрезала свой гамбургер пополам. Эти постоянные нападки на все, что она делает, и это именно то, что произошло 20 лет назад, когда СМИ пытались изобразить Бритни как плохого человека. Это смешно, и это должно сейчас прекратиться", - говорится в заявлении представителей певицы.

