"Лайфхак, который работает": Ольга Сумская призналась, как спасается во время отключения воды и света

Ольга Сумская / © facebook.com/osumska

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Украинская актриса Ольга Сумская поделилась, как приспосабливается к длительным перебоям с водоснабжением и электроэнергией в своей киевской квартире.

Об этом Сумская рассказала в комментарии проекту «Наодинці з Гламуром«. По словам актрисы, отсутствие воды особенно ощутимо из-за того, что они с мужем Виталием Борисюком живут на высоком этаже. Когда из-за обесточения останавливаются насосы, вода перестает поступать в квартиру. Ольга нашла простой способ иметь ее резерв под рукой — заранее наполняет ванну.

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«Лайфхак, который у меня работает — наполнить водой ванну. Неожиданно отключили воду, а мы на высоком этаже воды нет. Насосы не работают и водичка из ванной спасает. Я и голову из бутылки мою. Как когда-то у бабушки — кружечка, мисочка, грею… А что делать, такие испытания. Ко всему привыкаешь. Но мы такие единственные в своем желании выжить и вдохновлять — это колоссально», — призналась Ольга в разговоре с Анной Севастьяновой.

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Ольга Сумская с мужем / © instagram.com/olgasumska

Супруги также заблаговременно позаботились об альтернативном питании. Еще в позапрошлом году Ольга и Виталий приобрели инверторную батарею. Сначала актриса считала, что устройство понадобится ненадолго и даже думала его продать. Однако Борисюк настоял оставить оборудование и теперь оно пригодится во время обесточений. Для бытовых нужд в семье также есть портативная газовая плитка.

«Не будем терять силу духа! Используем любые лайфхаки: плиточка с газовым баллоном, ванна наполнена и только так в нашем единстве. В позапрошлом году приобрели батарею. Думали, на год и даже говорила Виталику продавать, а он: „Давай оставлять, потому что неизвестно, что будет“. Она нас спасает, но все зависит от того, сколько света будут давать», — рассказала артистка.

Еще одной опорой для Ольги и ее мужа стала насыщенная гастрольная жизнь. Актриса признается, что возможность выходить на сцену и видеть зрителей помогает не терять сил даже в сложных условиях.

«Гастрольная жизнь — нас спасает тот ритм, в котором мы живем. Какое счастье, что люди ходят даже при этих страшных условиях. Поклоняемся нашим зрителям», — поделилась Сумская.

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▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: СУМСЬКА БЕЗ ВОДИ, ЗІБРОВ відкладає ДРОВА, а ЯРЕМЧУКИ живуть на акумуляторах: ЗІРКИ готуються до ЗИМИ

Напомним, недавно Ольга Смуская состригла длинные волосы и сделала каре. Звезда уже объяснила, почему решилась на кардинальное изменение образа.

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