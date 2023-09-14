Лайма Вайкуле довела до слез, как с ней прощался музыкант из Украины, сидевший в подвале во время обстрела: "Он меня убил"

Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая активно поддерживает нашу страну и зареклась хоть когда-то выступать в РФ, рассказала историю своего музыканта из Украины.

В интервью для программы Наталии Мосейчук "Мосейчук+", которое выйдет в эту пятницу, 15 сентября, в 21:45 на 1+1 Украина, Вайкуле вспомнила, как в начале полномасштабной войны позвонила музыканту-украинцу, который с ней работал. На тот момент мужчина находился в Украине и прятался от российских ракет в подвале.

"То, что у меня останется навсегда в памяти, это начало войны. Когда я позвонила своему музыканту, а он сказал, что находится в подвале. А я решила, что звоню ему для того, чтобы поддержать. Наверное, около получаса я просто проревела в трубку вместо того, чтобы сказать ему какие-то слова, которых я не нашла. И он начал меня успокаивать", – поделилась Вайкуле.

Лайма Вайкуле

По словам исполнительницы, они с музыкантом говорили по видеосвязи и когда она спросила у него, как может ему помочь, ответ мужчины довел звезду до слез.

"Это было как кино. Потому что столько благородства, столько силы, столько любви. Столько чего-то такого, чего я никогда не испытывала, я не имела. Его слова, а мы говорили через видео. И я все пыталась держать себя в руках. Ничего не получалось. Ужасно раскисла. Я его спросила: "Что я могу для тебя сделать? Что мне делать?". Он сказал: "Лайма, вы просто улыбнитесь, чтобы вы мне остались таковой в памяти". Это было как прощание. Как будто сейчас туда упадет бомба, она взорвется и это последнее воспоминание. Он меня убил окончательно. И это то, что у меня остается в памяти, каждый раз ком в горле. Я хочу держаться", – откровенно рассказала звезда.

Также певица призналась, что она ненавидит Советский Союз и сожалеет, что в то время не интересовалась политикой:

"Я была полной идиоткой в советское время. Я не интересовалась политикой. Я понимаю, что это не правильно. Потому что вот, куда мы пришли. Я вижу эту несправедливость, эту жестокость. Мое сердце разрывается. Украина борется и за нас", – подчеркнула Вайкуле.

Лайма Вайкуле

Певица добавила, что больше никогда в жизни не будет выступать в РФ.

Напомним, ранее Наталья Мосейчук рассказала, как во время работы в Юрмале встретила звездных супругов Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Ведущая показала, как артисты, которые поддерживают Украину, изменились.

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