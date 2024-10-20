Лайма Вайкуле довела россиян до истерики своим обращением к ним во время войны: "Поверьте мне"

Латвийская певица Лайма Вайкуле публично обратилась к россиянам с важным заявлением.

Исполнительница в своем интервью изданию "Дождь" пыталась донести гражданам РФ правду о вторжении России в Украину. Она подчеркнула, что ни один вымышленный пропагандистами миф не является реальностью и виновата в геноциде украинцев только РФ. Лайма объяснила, что каждому следует следить за своей репутацией и не подвергаться влиянию власти.

"На вас давят, я понимаю. Однако у каждого человека есть репутация. Вот когда-нибудь в жизни вы видели, чтобы я соврала? А разве я когда-нибудь кому-нибудь желала плохого? Я хочу вам сказать, что то, что сейчас происходит, это ненормально. Вы не можете верить в то, что нападение на Украину – это из-за НАТО или потому, что иначе бы украинцы напали бы на вас, поверьте мне", — заявила Вайкуле.

Лайма Вайкуле

Певица, которая публично поддерживает Украину, также открыла россиянам глаза на их ужасное будущее в случае, если они не очнутся и не остановятся. И призвала заботиться о сознательном мышлении.

"Не теряйте сопереживания, не становитесь черствыми, не думайте, что любая потасовка может закончиться только тем, что пострадал один человек, как правило, страдают оба. Но поймите, что война – это плохо, поэтому будем работать над любовью, будем работать над собой и не потеряем вот это сопереживание друг к другу", — объяснила артистка.

Лайма Вайкуле

Между тем в комментариях такой призыв изрядно всколыхнул россиян. Вражеский народ начал обливать певицу грязью и выражать пренебрежение в ее сторону из-за поддержки Украины.

Кто это? Ох и дура!

Пошла она на х*й

Кто такая, чтобы мы ее слушали? Певица со средними данными с акцентом, которая наверняка считает себя ломом

Пошла вон, м*рзь. Что-то ты сопереживаешь только одной стороне

Напомним, недавно путинистка Таисия Повалий, предавшая Украину во время войны, подыграла пропаганде РФ и заговорила о циничном содействии "примирению" украинцев и россиян.

Таисия Повалий лицемерно подыграла пропаганде РФ и заговорила о "дружбе" народов

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