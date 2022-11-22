Лайма Вайкуле, которая борется с древней болезнью, показалась с короткими волосами

Латвийская звезда Лайма Вайкуле показала, как отдыхала на острове Тенерифе.

На снимке, который она опубликовала в своем Instagram, она позировала перед камерой в ресторане, а на ее фоне отрывался океанический пейзаж.

Лайма Вайкуле / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Кстати, на фото Лайма предстала с полностью короткой стрижкой.

Лайма Вайкуле / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Отметим, что Лайма Вайкуле ранее призналась, что у нее серьезные проблемы со здоровьем. Певица просила фанатов молиться за нее, но свой диагноз звезда решила скрыть.

Впрочем, у инсайдеров появилась информация, что к Лайме вернулся тяжелый недуг – рак груди, который она поборола в 90-е годы. Тогда исполнительницу вылечили врачи из США, и она ежегодно ездила в Штаты на обследование, во время последнего у нее и диагностировали рецидив.

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