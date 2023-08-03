Лайма Вайкуле назвала россиян "зомби, которые смотрят на Путина" и заявила, что никогда не поедет в Россию

Латвийская певица Лайма Вайкуле "разнесла" россиян, которые не думают и верят в российскую пропаганду.

По словам Вайкуле, активно поддерживающей Украину, есть небольшой процент россиян, которые понимают, что происходит, впрочем у многих других "уши залиты воском":

"Те, кому мозги не прополоскали, понимающие, что есть черное и белое, с теми все нормально. А те, кто не понимают, как зомби смотрят на Путина и слушают, что он говорит, что если бы они не напали, напала бы Украина. Можно такую ерунду слушать? Можно в это верить?" – сказала Вайкуле в интервью "Настоящему времени".

Также латвийская звезда заявила, что она приняла для себя решение никогда больше не приезжать в россию.

"Сегодня хочу сказать, что никогда. Должно сильно все измениться, должно снова произойти то, что было в 90-х. Надежда, вера в перестройку, в лучшую жизнь, в правду. В это хочется верить. Но я вряд ли доживу до этого времени. Поэтому я для себя решила, что никогда", – решительно сказала Лайма.

Лайма Вайкуле

Вайкуле вспомнила, что в последний раз была в Украине перед войной. У артистки два года подряд был тур по Украине. Исполнительница признается, что ей больно видеть разбомбленные украинские города. Она поделилась историей, которую ей рассказала журналистка из Украины о Харькове:

"Как говорила мне одна журналистка с канала "1+1", они приехали в Харьков совсем недавно. Она говорит, что просто дома полуразрушены, в центре дыра. Разбомбили центр домов. И вдруг из одного такого страшного дома выходит женщина. Журналистка говорит :"Нам так страшно стало, она была как привидение". Они говорят: "Что вы здесь делаете?" Она говорит: "Я здесь не сама, у меня двое детей, мне некуда идти". Вот как спасли русские русскоязычный город Харьков. Кто нибудь хочет их спасения? Кто нибудь хочет, чтобы они пришли вот такие. Хочется кричать. К сожалению у людей, живущих в россии, уши воском залиты", – рассказала Вайкуле.

Также латвийская звезда отметила, что если бы все деньги, которые рф тратит на бомбардировку Украины, тратила на свою страну и своих людей, то рф могла бы процветать.

"Столько богатств, столько денег… Вместо того, чтобы давать их своей стране, они их тратят на вооружение, на то, чтобы бомбить Украину. Столько людей несчастных в россии. Вам некуда деньги девать? Отдайте им! Все, они теперь Африку хотят, прощаем долги, отдаем зерно… Не хотите накормить, например, крайний север? Не хотите дать им деньги?" – добавила Вайкуле.

Напомним, что на днях в Юрмале Лайма Вайкуле провела фестиваль Laima Rendezvous. Артистка в этом году сделала мероприятие благотворительным в поддержку Украины. Лайма пригласила выступить многих украинских звезд. Не смогли пропустить концерт в поддержку Украины и хорошие друзья Вайкуле, звездные супруги Алла Пугачева и Максим Галкин.

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