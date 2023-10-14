Лайма Вайкуле оправдала убегающих из РФ россиян: "Зачем нам их губить"

Латвийская певица Лайма Вайкуле, активно поддерживающая Украину и зарекшиеся выступать в стране-террористке России, объяснила, почему не против того, чтобы сознательные россияне выезжали из РФ.

По словам Вайкуле, если бы российская элита оставалась в стране-террористке РФ, то "не смогла бы говорить", поскольку в России их бы бросили в тюрьму. Такое мнение она высказала во время разговора с журналистами FREEДОМ.

Ведущая программы спросила у Вайкуле, не считает ли она несправедливым то, что сознательные россияне покидают сейчас РФ, а остаются те, у кого в руках автоматы. Кто же будет тогда поднимать РФ и будет менять там этот тоталитарный режим:

"Хорошо, пусть едут деньги и мозги. Пусть все едут. А зачем мы будем этих губить, которые думают так же как мы? Более того, они могут влиять на разум оставшихся. Там бы они ничего не сказали. У каждого известного человека есть поклонники. Их миллионы. Но если 10-20 тысяч, вдруг они поверят своим кумирам? Это дело. Но если они будут там, они не смогут говорить. Ну их бросят за решетку, и что дальше?" – поделилась мыслями Лайма Вайкуле.

Также она отметила, что бегущие из России россияне тоже жертвуют многим:

"А представляете как тяжело, вот спросите у любого украинского беженца, как тяжело оставить все и уйти. То же там. Как тяжело этим людям, которые были звездами, которые имели деньги, свой дом, машины, друзей, свою жизнь. Все бросить, уехать в Латвию... А им говорят: экзамены сдайте, а тут не говорите, а тут отстранитесь, мы вас по-русски не понимаем. Думаете, им хорошо? Им очень тяжело. Я не сравниваю с Украиной, сидящей под бомбами. Об этом вообще не нужно говорить. Это определенно пострадавший нечестно! Но этим плохо", – прокомментировала Вайкуле.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле припомнила, как в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину с ней прощался ее музыкант из Украины. Вайкуле поделилась, что мужчина позвонил ей из бомбоубежища и просил только об одном – чтобы она ему последний раз улыбнулась.

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