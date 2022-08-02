Лайма Вайкуле поддержала Украину и подняла на своем концерте сине-желтый флаг

Исполнительница Лайма Вайкуле не стоит в стороне от тех событий, которые сейчас происходят в Украине.

На своем концерте в Литве знаменитость вместе с музыкантом Янисом Стибелисом вышла на сцену с большим сине-желтым флагом в руках.

Певица рассказала изданию Delfi, что у нее и не может быть другой позиции, кроме как поддерживать Украину.

"А как же иначе? Чего еще от меня можно было ожидать? Мы живем в Латвии, я гражданка Латвии, наша политика и позиция ясны. Я думаю, что в Латвии нет людей, которые за войну. Вот мы смотрим на голубое небо, а по Украине запускают ракеты и убивают все живое", – эмоционально прокомментировала Лайма.

Вместе с тем, Вайкуле не собирается давать концерты в России. Исполнительница не хочет иметь ничего общего со страной, которая убивает невинных людей.

"Пока нет. Но я не хочу, чтобы люди ненавидели. Ты гражданин Латвии, и неважно, какой ты национальности. Мы все должны быть вместе против войны, против тех, кто развязал эту войну", — добавила Лайма.

Напомним, ранее Андрей Данилко рассказывал, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину ему позвонила Лайма Вайкуле. Артист признается, что чувствовал во время разговора с певицей заботу и волнение.

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