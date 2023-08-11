Лайма Вайкуле призналась, действительно ли не пригласила Лободу на свой фестиваль из-за Андрея Данилко

Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая в июле свой фестиваль Laima RendezVous посвятила Украине, прокомментировала, почему не пригласила выступить на нем Светлану Лободу.

В программе "И грянул Грэм" Вайкуле ответила на вопрос поклонницы, правда ли, что Андрей Данилко, который также выступал на фестивале, попросил Вайкуле не звать Лободу:

"Нет. Данилко даже не знал, кто будет. Он не спрашивал. Андрей состоявшийся артист. Он знает меня. Он понимает, что я не сделаю ничего неправильного. У нас одинаковый подход к этой войне. Зачем ему у меня спрашивать? Ну а я сделала так, как считала нужным", – ответила на вопрос Вайкуле.

Андрей Данилко и Лайма Вайкуле давно дружат

Как известно, фестиваль Laima RendezVous Лайма Вайкуле в этом году посвятила поддержке Украины. Деньги с фестиваля передадут в помощь украинским детям-сиротам. В этом году на мероприятии выступали украинские исполнители, такие как Оля Полякова, Макс Барских, Верка Сердючка, ALEKSEEV и другие.

Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

По всей вероятности, вопрос относительно Данилко у зрительницы возник из-за того, что артист в 2022 году раскритиковал обращение Лободы, которое она записала через несколько дней после начала большой войны. В своем видео Лобода плача сказала, что украинцы "маленькие люди", ничего в этой войне не решающие. Также она обратилась к каким-то "людям, вершащим судьбы" и попросила "сделать так, чтобы этот ужас закончился".

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