Лайма Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о сексуальной ориентации Галкина

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле отреагировала на скандальное заявление кремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян.

Недавно в телеэфире она назвала шоумена Максима Галкина мужчиной, который женился на "пожилой женщине", чтобы скрыть свою нетрадиционную ориентацию.

Со своей стороны, подруга известных супругов молчать не стала. Лайма опубликовала сообщение на своей странице в Instagram, где отметила, что за последние сутки она получила так много возмущенных сообщений из разных уголков мира, что не видит возможности промолчать.

"Я очень приблизительно знала, кто такая Маргарита Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики, и которого я с этой минуты считаю совершенно нерукопожатным. Я хорошо знаю Аллу Пугачеву и Максима Галина. Создаётся впечатление, что по каким-то причинам Симонян переполняет чувство ненависти к этой абсолютно счастливой и гармоничной паре. Умышленное унижение чести и достоинства их семьи, высказанное в столь неприличной форме, демонстрирует вашу профессиональную и человеческую несостоятельность. Вы в своём уме, Маргарита? (Вы же совсем не знаете этих людей!). Удивляет также, что вы позволили себе, выступая на федеральном канале и рассуждая на серьезные темы, скатиться к банальному словесному поносу", – написала Вайкуле.

instagram.com/laima_vaikule_official

Также артистка отметила, что высказывания Маргариты демонстрируют неуважение не только к Алле и Максиму, но и к миллионам их поклонников. Лайма добавила, что это не делает ей чести, а лишь демонстрирует низкий уровень культуры и интеллекта.

"Что же касается Аллы и Максима, я уверена, что они не придают большого значения вашим подлым "комариным укусам". Мы, их друзья, со своей стороны не можем оставить ваши выпады без внимания", — написала звезда.

Напомним, Симоньян гневно высказалась в адрес Галкина после того, как он публично выступил против войны и встал на защиту Украины и украинского народа.

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