Лайма Вайкуле раскрыла позицию Леонтьева по поводу войны в Украине и где он находится сейчас

Латвийская певица Лайма Вайкуле завуалированно раскрыла позицию своего коллеги, российского певца Валерия Леонтьева относительно полномасштабной войны россии против Украины.

В программе "И грянул Грэм" фаны поинтересовались у Лаймы, приглашала ли она Леонтьева выступить на ее фестивале в Юрмале, который она посвятила поддержке Украины. По словам Вайкуле, на этот раз она не звала старого друга, однако в следующем году это обязательно сделает.

"Валерий классный. Очень хороший человек. Он же вообще не дает интервью. Это человек, который всю жизнь не дает интервью. Он умница на самом деле, об этом мало кто знает. Поскольку он не дает интервью, он не может раскрыться. Но он очень интересный человек", – сказала о Леонтьеве Вайкуле.

Как известно, с начала полномасштабной войны латвийская певица Лайма Вайкуле оборвала все связи сроссией, публично осудила действия диктатора путина, поддержала Украину. А свой фестиваль в Юрмале посвятила поддержке украинских детей. Артистка также перестала общаться с российскими артистами-путинистами. Фаны Вайкуле заключили, что если она так тепло отзывается о Леонтьеве, то он тоже поддерживает Украину. Хотя ни разу артист публично не высказывал свою позицию.

Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев / Фото: instagram.com/valera_leontiev

Ранее в одном из интервью Вайкуле рассказывала, что Леонтьев уехал из страны-террористки россии и сейчас находится в США. "У него ничего не изменилось, он не изменил себе. Он также продолжает ничего не говорить ни о себе, ни о ком", – говорила тогда Вайкуле.

Кстати, недавно российский продюсер Павел Рудченко сказал о Леонтьеве, что артист находится в Майами, где у него есть дом. Выехал он из рф, по словам Рудченко, из-за того, что не хочет поддерживать кровавую политику путина. Продюсер выразил мнение, что Леонтьев в россию больше не вернется.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле высмеяла российского поэта-путиниста Илью Резника, посвящающего кровавому террористу путину песни. Исполнительница назвала поэта-песенника "открытым подлизой".

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