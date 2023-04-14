Лайма Вайкуле рассекретила, действительно ли Алла Пугачева отправляла деньги для ВСУ

Артистка отреагировала на то, что ее коллегу проверяют спецслужбы в России.

Латвийская певица Лайма Вайкуле раскрыла правду о том, действительно ли ее подруга, российская исполнительница Алла Пугачева, помогает деньгами ВСУ.

Исполнительница решила заговорить об этом после того, как в РФ заявили, что спецслужбы проверят счета примадонны по поводу финансирования украинской армии.

Хотя примадонна осудила войну в Украине, однако деньги, по словам Вайкуле, она никому не присылает. А все потому, что звезда просто на сегодняшний день нет заработка. О певице рассказала в своем видео на YouTube.

"Отстаньте вы от Аллы. От этих замечательных людей. Откуда вы вообще взяли, что нужно проверять Аллу на то, отправляет ли она средства украинской армии? Захочет заплатить, захочет нет. Я, правда, знаю, что она этого не делает. Она же не работает, вы знали об этом?Откуда она возьмет средства на то, чтобы куда-то кому-то присылать?Она даже мне не помогла, когда мне нужны были средства. Это все шутки, болтовня.На самом деле, просто отстаньте от Аллы, Максима и меня своими глупыми вопросами", — эмоционально высказалась Вайкуле.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле резко осудила действия российских властей и заявила о том, что больше не будет посещать Россию, пока страна-агрессорка не признает свою вину.

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