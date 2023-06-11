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Лайма Вайкуле рассекретила местонахождение Веры Брежневой – артистка не в Украине

Лайма Вайкуле рассекретила местонахождение Веры Брежневой – артистка не в Украине

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1408
Время на прочтение
2 мин
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Лайма Вайкуле рассекретила местонахождение Веры Брежневой – артистка не в Украине

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Брежнева с началом полномасштабной войны уехала из России.

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассекретила, где находится ее коллега, исполнительница Вера Брежнева.

Об этом звезда рассказала в программе "И грянул Грэм". Сама Брежнева этой информацией не делится с поклонниками. Вместо артистки Вайкуле поделилась, что Брежнева, которая с началом полномасштабной войны уехала из россии, сейчас является ее соседкой. Вера живет неподалеку от Лаймы в Риге вместе со своей семьей:

"Вера настоящая, очень красивая. Вера в Риге живет совсем недалеко от меня. Я очень рада, что она здесь со многими из своей семьи", – сказала латвийская певица.

Вера Брежнева / ©
Вера Брежнева

Также Вайкуле сообщила, что Брежнева в конце июля примет участие в ее ежегодном фестивале "Рандеву" в Юрмале. В этом году Вайкуле сделала мероприятие благотворительным и все полученные средства передаст в помощь Украине. Также в программе заявлено очень много украинских звезд, зато в списке нет ни одной российской фамилии. Вайкуле активно поддерживает Украину и откровенно и жестко критикует кровавую политику путина.

Лайма не стала вдаваться в подробности, кто именно вместе с Брежневой живет в Риге. Как известно, ранее путинист, певец Олег Газманов рассекретил , где находится муж Веры Брежневой, композитор Константин Меладзе. По его словам, артист сейчас живет в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
1408
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