Лайма Вайкуле рассказала, где была София Ротару в первый день полномасштабной войны

Латвийская певица Лайма Вайкуле, ранее прокомментировавшая, почему Песков целовал руки Пугачевой на похоронах Юдашкина, поделилась подробностями о местонахождении Софии Ротару.

Вайкуле и Ротару дружат на протяжении многих лет. Латвийская звезда неоднократно приглашала Софию Михайловну выступить на ее фестивале Laima Rendezvous в Юрмале.

Как призналась Вайкуле в интервью программе "И грянул Грэм", в первый день полномасштабного вторжения россии в Украину, она позвонила звездной подруге. Ротару рассказала коллеге, что находится в Украине и бежит в бомбоубежище:

"В последний раз, я знаю, что она была как раз в Киеве, когда бомбили. Она говорит: "Я не знаю, как я пережила этот момент, как я пережила эту ночь". Она говорит: "У меня лекарств, ничего не было. Я побежала в бомбоубежище". Вот это я знаю о Софе", — рассказала Вайкуле.

Также латвийская артистка рассказала, что дальше Ротару поехала куда-то на запад Украины, но куда точно – не знает.

"Я слышала, что она уехала или во Львов... Я не хочу врать. Я больше не имела с ней связи. Но вот сейчас я позвоню ей, узнаю, где она и что с ней", — сказала Вайкуле.

Напомним, что София Ротару вышла на связь с поклонниками спустя четыре дня после начала полномасштабной войны. Артистка написала в фотоблоге о том, что российские ракеты уничтожают мирных жителей, детей и разрушают города Украины. Тогда же певица рассказала, что находится в Киеве. Через полгода после этого поста София Михайловна в день своего 75-летия рассказала, что, на тот момент, была в ее родном селе Маршинцы Черновицкой области. Именно здесь легенда родилась и выросла.

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