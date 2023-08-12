Лайма Вайкуле разнесла путиниста Резникова и назвала его "открытым подлизой"

Латвийская певица Лайма Вайкуле высказалась о пропутинской позиции своего экс-коллеги, российского поэта-песенника Ильи Резникова.

Так, в программе "И грянул Грэм" Вайкуле ответила на вопрос поклонницы, как Вайкуле относится к Резникову, который посвящает песни кровавому кремлевскому диктатору путину.

На это Вайкуле ответила, что ей противно от того, что делает Резников и назвала его "открытым подлизой":

"Все, кто сегодня занимаются вот этим. Фу, как противно... Даже в детском саду я знала, что нельзя подлизываться... А сегодня, взрослому человеку писать песни о путине... Я не знаю. Мне кажется, это слишком. Некрасиво быть таким подлизой, открытым. Надо все же достоинство иметь. Это слишком", – прокомментировала Вайкуле.

В свое время Лайма Вайкуле и Илья Резников тесно сотрудничали. Резников в начале карьеры Вайкуле написал артистке не один хит. Однако сейчас латвийская исполнительница прекратила любое общение с песенником, который открыто поддерживает геноцид украинцев и поет оды российскому тирану путину.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле объяснила, почему на свой фестиваль в Юрмале Laima RendezVous, который проводила в поддержку Украины, не пригласила Светлану Лободу. Также звезда прокомментировала, причастен ли к этому артист Андрей Данилко.

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