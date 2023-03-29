Лайма Вайкуле резко высказалась о России, которая развязала войну в Украине: "Ноги моей там не будет"

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле высказалась о полномасштабном российском вторжении в Украину.

Артистка вспомнила, что 24 февраля прошлого года не могла поверить, что Россия действительно начала войну. Исполнительница чувствовала тогда боль и ужас.

Когда началась война, это были только эмоции, потому что нельзя было представить, что такое будет. Любой нормальный человек не может сейчас воспринять войну. Я, к сожалению, молчала некоторое время. Не потому, что я не знала, что сказать, а потому, что я не могла говорить, я была не в форме", — рассказала артистка в интервью латвийскому проекту "И Грянул Грэм".

Лайма Вайкуле / Фото: скриншот с видео

Лайма Вайкуле убеждена, что Россия развязала ужасную и несправедливую войну. По мнению артистки, в этом виноват только кремлевский диктатор путин. Впрочем, Вайкуле удивляется, почему россияне не остановили своего президента.

"Страшная несправедливость. Ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать, хочется просто кричать. Но это никому не поможет. Для меня это ужасная, несправедливая война. Я не могу это воспринять. Всем, кто со мной на эту тему начинает говорить, – я им говорю: "Не лезьте дебри. Кто начал войну? Начал Путин. Больше ничего не нужно говорить – он виноват", — прокомментировала певица.

Лайма Вайкуле

Вайкуле также заявила, пока Россия не выведет войска из Украины и не признает вину из-за войны, ноги ее в стране не будет.

"Я ни разу не была в Крыму (имеется в виду аннексированном – прим. ред.). И так же это связано с Россией. Пока Россия не признает, что она виновата, — ноги моей там не будет", — добавила артистка .

Напомним, Лайма Вайкуле активно поддерживает Украину. Кроме того, исполнительница возмущается коллегами из РФ, которые поддерживают войну и кровавую политику путина.

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