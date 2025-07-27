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Лайма Вайкуле сделала громкое заявление о войне в Украине и поставила на место журналиста
Певица обратилась к мировым лидерам с просьбой.
Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая неоднократно поддерживала украинцев от начала полномасштабной войны, сделала очередное громкое заявление во время своего музыкального фестиваля Laima Rendezvous в Юрмале.
Во время общения с журналистами певица эмоционально отреагировала на вторжение России в Украину и на фоне ужасного террора украинцев призвала европейские страны не медлить с помощью Вооруженным силам Украины, пишет "Новости.LIVE".
"Самое главное сегодня — окончание войны. Нет ничего важнее этого", — подчеркнула артистка.
При этом интервьюер сразу пытался перевести тему в сторону творчества и создания музыки, но Вайкуле не растерялась. Она четко объяснила, что в приоритете должны быть жизни украинцев, а музыка всегда будет: "Лучше дайте Украине оружие. А музыку мы всегда споем".
К слову, на фестивале Лаймы присутствовали артисты из разных стран, в том числе и украинские — Потап, Настя Каменских и другие. Среди звездных гостей — Максим Галкин и Алла Пугачева, которые осудили кровавое вторжение РФ в Украину и уже заговорили о приезде в Киев.
Отметим, Лайма Вайкуле поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Она никогда не скрывала своей гражданской позиции — еще летом 2022 года на концерте в Литве артистка вынесла на сцену сине-желтый флаг, а впоследствии в свой репертуар добавила украинскую песню.
Напомним, недавно Алексей Суханов рассказал о своей поездке в Юрмалу во время войны и раскрыл подробности своего имущества там.