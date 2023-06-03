Лайма Вайкуле в Юрмале проведет концерт в поддержку Украины: кто из наших звезд выступит

В этом году артистка сделает свой фестиваль Laima Rendezvous благотворительным.

Латвийская певица Лайма Вайкуле, активно поддерживающая нашу страну и откровенно осуждающая кровавого диктатора путина, в этом году свой фестиваль "Рандеву" в Юрмале проведет в поддержку Украины.

Мероприятие состоится с 26 по 30 июля в латвийском курортном городе Юрмала и будет благотворительным. Все средства, изъятые из продаж билетов, Вайкуле направит на помощь нашей стране.

Лайма Вайкуле / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Отметим, что ни одного артиста-путиниста в концертной программе, которая появилась на официальном сайте фестиваля, не заявлено. Каждый год на мероприятии Лаймы выступали Киркоров, Лепс, Стас Михайлов, Лолита и другие артисты, поддерживающие убийства украинцев.

Вместо них участие в мероприятии примет очень много украинских исполнителей. В программе присутствуют Надя Дорофеева, Max Barskih, Оля Полякова, KAZKA, ALEKSEEV, а также Верка Сердючка.

Лайма Вайкуле "Рандеву-2023" –артисты / Фото: laimafestival.lv

Лайма Вайкуле и Андрей Данилко (Верка Сердючка) / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Также в программе присутствует российская рок-группа "Машина времени" и Андрей Макаревич, который осудил кровавую политику Кремля и уехал из россии.

Зрителям также пообещали выступления победителя "Евровидения-2017", португальского певца Сальвадора Собрала и мировой звезды, британской исполнительницы Таниты Тикарам.

Скорее всего, на фестиваль Лаймы приедут также ее близкие друзья, супруги Максим Галкин и Алла Пугачева.

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