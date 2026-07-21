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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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446
Время на прочтение
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Лайма Вайкуле жестко разнесла россиян и возмутилась их менталитетом: "Почему не хотите жить хорошо?"

Лайма Вайкуле резко высказалась о менталитете россиян. Артистка объяснила, чего не понимает в их мышлении.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле / © скриншот с видео

Латвийская певица Лайма Вайкуле жестко высказалась о россиянах, что готовых все терпеть.

Исполнительница честно призналась, что не понимает менталитет жителей РФ. Артистка в интервью DW говорит, что периодически читает новости России. Есть то, что ее очень удивляет, в частности, реакция россиян на проблемы.

Лайма Вайкуле говорит, что она не понимает позиции, что нет бензина, нет еды, нет отдыха, а жители РФ заявляют, что переживут без этого. Певицу удивляет, что россияне не стремятся хорошо жить, а терпят те условия, в которых оказались.

«Сейчас я смотрю новости и повсюду: „Россия! Мы переживем! Не будет хлеба, не будет бензина — мы переживем это“. А зачем вам это переживать? Почему вы не хотите хорошо жить? Я просто не понимаю этого. Зачем нам нужно переживать голод, без бензина, без курортов. Почему это нужно делать? Вот я это не могу понять», — выдала артистка.

Лайма Вайкуле / © скриншот с видео

Лайма Вайкуле / © скриншот с видео

Отметим, у Лаймы Вайкуле четкая гражданская позиция. Исполнительница сразу же осудила вторжение России в Украину, критикует преступления РФ и активно поддерживает украинцев. Артистка на концертах поднимала сине-желтый флаг и даже пела на украинском.

Напомним, недавно голливудский актер Ричард Гир сделал громкое заявление об Украине. Артист также открыл миру глаза на пропаганду России.

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Дата публикации
Количество просмотров
446
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